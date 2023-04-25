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Дальнее зарубежье 25.04.2023 14:55

В Хартуме возобновились бои возле резиденции правительства

Бои между суданскими военными и отрядами "Сил быстрого реагирования" (СБР) не прекращаются в столице Хартуме в районе комплекса Республиканского дворца, который является резиденцией руководителей Судана, сообщает во вторник "Аль-Джазира".

По данным телеканала, отряды СБР, занявшие позиции у дворца в северных кварталах, пытаются сбить истребители суданских военных, барражирующие над городом. Также авиацию ВС Судана заметили над Северным Хартумом - городом, который лежит по другую сторону от Хартума через Голубой Нил.

При этом местные жители все еще не могут покинуть зону боев - у многих нет денег для этого. Банки закрылись, когда начались боевые действия, а банковские приложения работают не всегда. Цены на транспорт и на топливо растут каждый день.

В ночь на вторник после интенсивных переговоров армия Судана и СБР согласились на 72-часовое прекращение огня. Это уже четвертое такое соглашение с 15 апреля, когда в стране резко осложнилась ситуация. Предыдущие попытки организовать прекращение огня в Судане, как сообщалось, не принесли успеха. Однако в СБР уже заявили, что военные неспособны эффективно поддерживать очередной режим прекращения огня.

В 2019 году в Судане произошел военный переворот, президента страны Омара аль-Башира арестовали. В свержении президента принимали активное участие Абдель Фаттах аль-Бурхан, ставший затем главнокомандующим вооруженных сил Судана, и Мухаммед Хамдан Дагало, возглавлявший военизированные формирования - СБР.Впоследствии аль-Бурхан при поддержке Дагало руководил временными властями Судана и готовил передачу власти гражданскому правительству.

В декабре 2022 года аль-Бурхан, Дагало и лидеры продемократической коалиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения, согласно которому, суданские военные должны были отойти от власти, а СБР - войти в состав вооруженных сил. Финальный вариант соглашения должны были подписать в апреле, однако военные и СБР разошлись во мнениях о сроках включения СБР в ряды вооруженных сил: по некоторым данным, аль-Бурхан хотел добиться этого за два года, а Дагало - за 10 лет.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР.

В данный момент идет эвакуация иностранных граждан из Судана. Япония и Южная Корея уже завершили эвакуационные мероприятия, Франция вывезла 538 сограждан. Во вторник о начале вывоза сограждан объявили власти Британии, вскоре эвакуацию также должна начать Индия.

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Тэги: СУДАН, ХАРТУМ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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