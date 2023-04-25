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25.04.2023 14:33

Bakcell стала официальным партнером Гран-при Азербайджана Формулы-1

Компания Bakcell подписала соглашение с Baku City Circuit Operations Company (BCC) о партнерстве в рамках «Гран-при Азербайджана 2023». Bakcell, предоставляющая абонентам самые инновационные услуги, благодаря сверхскоростному интернету, на этот раз обрадовала поклонников Формулы-1, любящих самые высокие скорости.

«Будучи самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане, Bakcell рада сотрудничать с Baku City Circuit – одной из самых скоростных городских трасс Формулы-1. Я уверен, что это партнерство принесет много пользы и удовольствия всем любителям Формулы 1, автоспорта и высоких скоростей», - отметил главный исполнительный директор Bakcell Клаус Мюллер.

Согласно договору, трибуна «Азнефть» была переименована в «Bakcell». Посетив зону отдыха и фан-зону возле трибуны «Bakcell», болельщики смогут протестировать ультраскоростную сеть компании и принять участия в играх и развлекательных мероприятиях.

На протяжении всего гоночного уикенда, на территории трибуны Bakcell, компания будет знакомить зрителей Гран-при Азербайджана со своими продуктами и услугами.

Bakcell максимально оптимизировала пропускную способность своей сети в центре Баку и особенно в зонах проведения гонки, чтобы обеспечить наилучшее качество звонков и мобильного интернета. Чтобы удовлетворить высокие требования по потреблению трафика при использовании мобильных услуг во время гонок Формулы-1, Bakcell установила дополнительные современные базовые станции на приморском бульваре. Кроме того, специальный персонал Bakcell будет контролировать сеть и другие технические вопросы в круглосуточном режиме. Служба поддержки Bakcell также перейдет на круглосуточный режим работы.

Отметим, что в 2019 году компания Bakcell стала первым официальным партнером Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Компания Bakcell, входящая в состав NEQSOL Holding, является первым оператором мобильной связи в Азербайджане, внедрившим новейшие технологии VoLTE и eSIM. В начале 2023 года компания объявила о пробном запуске 5G в отдельных районах Баку. Сеть Bakcell признана «Самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане» компанией Ookla®.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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