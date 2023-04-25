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Дальнее зарубежье 25.04.2023 15:32

Одна из сторон конфликта в Судане захватила в столице лабораторию с возбудителями кори и холеры - ООН

Одна из сторон, участвующая в боевых действиях в Судане, взяла под контроль в Хартуме правительственную лабораторию, где хранят болезнетворные микроорганизмы, вызывающие корь и холеру, а также другие опасные материалы, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Основное беспокойство вызывает тот факт, что лаборанты не могут пойти в лабораторию и взять биологические материалы и препараты", - приводят западные СМИ слова представителя ВОЗ в Судане Нима Саида Абида.

Он отметил, что такая ситуация способствует "высокому риску биологической опасности". Но он не уточнил, чьи именно силы захватили лабораторию.

Ранее во вторник "Аль-Джазира" сообщала, что бои между суданскими военными и отрядами "Сил быстрого реагирования" (СБР) в Хартуме не прекращаются. При этом накануне после интенсивных переговоров ВС Судана и СБР согласились на 72-часовое прекращение огня. Это уже четвертое такое соглашение с 15 апреля, когда в стране резко осложнилась ситуация. Предыдущие попытки организовать прекращение огня не принесли успеха.

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Тэги: СУДАН, ЛАБОРАТОРИЯ, ПАТОГЕНЫ, ЗАХВАТ

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