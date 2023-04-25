Алиев назвал «своевременным шагом» запуск инициативы «Кольцо солидарности» для увеличения объема поставок газа из Азербайджана в Европу

Реализация инициативы «Кольцо солидарности» (STRING) позволит Азербайджану увеличить объемы поставок газа в Европу, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Реализация подписанного сегодня Меморандума о взаимопонимании (по инициативе «Кольцо солидарности» - ИФ) между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), безусловно, укрепит энергетическую безопасность в Европе и позволит Азербайджану экспортировать больше газа в гораздо большее число европейских стран», - сказал Алиев на церемонии подписания.

Он выразил благодарность президенту Болгарии Румену Радеву за данную инициативу. «Она (инициатива – ИФ) является очень важным и своевременным шагом в дальнейшей диверсификации энергетических ресурсов и энергетической безопасности. Уверен, что сегодняшняя важная церемония станет еще одним шагом в укреплении нашего сотрудничества», - добавил азербайджанский лидер.

Азербайджан в настоящее время поставляет газ в Европе в Италию, Болгарию, Грецию и Румынию. На 2023 год поставки азербайджанского газа в Европу запланированы на уровне около 12 млрд кубометров.

Как сообщалось ранее, во вторник в Софии состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Булгартрансгаз), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также SOCAR.

Р.Ахмедов