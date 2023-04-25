Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8786 RUR   0.0209 GBR   2.1219 TRY   0.0876

Цена на нефть

24.04 $/bbl +/- WTI 78.76 +0.89 Brent 82.73 +1.07

ТЭК 25.04.2023 15:33

Алиев назвал «своевременным шагом» запуск инициативы «Кольцо солидарности» для увеличения объема поставок газа из Азербайджана в Европу

Реализация инициативы «Кольцо солидарности» (STRING) позволит Азербайджану увеличить объемы поставок газа в Европу, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Реализация подписанного сегодня Меморандума о взаимопонимании (по инициативе «Кольцо солидарности» - ИФ) между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), безусловно, укрепит энергетическую безопасность в Европе и позволит Азербайджану экспортировать больше газа в гораздо большее число европейских стран», - сказал Алиев на церемонии подписания.

Он выразил благодарность президенту Болгарии Румену Радеву за данную инициативу. «Она (инициатива – ИФ) является очень важным и своевременным шагом в дальнейшей диверсификации энергетических ресурсов и энергетической безопасности. Уверен, что сегодняшняя важная церемония станет еще одним шагом в укреплении нашего сотрудничества», - добавил азербайджанский лидер.

Азербайджан в настоящее время поставляет газ в Европе в Италию, Болгарию, Грецию и Румынию. На 2023 год поставки азербайджанского газа в Европу запланированы на уровне около 12 млрд кубометров.

Как сообщалось ранее, во вторник в Софии состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Булгартрансгаз), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также SOCAR.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ГАЗ, ЕВРОПА


Похожие новости


Азербайджан планирует в конце 2023г начать поставки газа в Венгрию - Алиев Азербайджан к 2027г увеличит экспорт газа в Европу минимум до 20 млрд кубометров – Алиев Азербайджан продолжит увеличивать экспорт газа - Алиев Азербайджан в течение 5-6 лет может увеличить добычу газа на 10 млрд кубометров - Алиев Азербайджан планирует в 2024 году начать добычу глубокозалегающего газа на блоке АЧГ на Каспии - Алиев Азербайджан в 2023г планирует экспорт газа на уровне 24 млрд кубометров, из них почти 12 млрд кубометров в Европу – Алиев Алиев доволен ходом переговоров между SOCAR и BP по проекту добычи глубокозалегающего газа на блоке АЧГ Азербайджан готов инвестировать в газификацию Албании - Алиев Экспорт азербайджанского газа в Европу в 2027г составит, как минимум, 18 млрд кубометров – Алиев Азербайджан имеет возможность как минимум удвоить экспорт газа в Европу - Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az