Алиев назвал «своевременным шагом» запуск инициативы «Кольцо солидарности» для увеличения объема поставок газа из Азербайджана в Европу

Реализация инициативы «Кольцо солидарности» (STRING) позволит Азербайджану увеличить объемы поставок газа в Европу, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Реализация подписанного сегодня Меморандума о взаимопонимании (по инициативе «Кольцо солидарности» - ИФ) между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), безусловно, укрепит энергетическую безопасность в Европе и позволит Азербайджану экспортировать больше газа в гораздо большее число европейских стран», - сказал Алиев на церемонии подписания.
Он выразил благодарность президенту Болгарии Румену Радеву за данную инициативу. «Она (инициатива – ИФ) является очень важным и своевременным шагом в дальнейшей диверсификации энергетических ресурсов и энергетической безопасности. Уверен, что сегодняшняя важная церемония станет еще одним шагом в укреплении нашего сотрудничества», - добавил азербайджанский лидер.
Азербайджан в настоящее время поставляет газ в Европе в Италию, Болгарию, Грецию и Румынию. На 2023 год поставки азербайджанского газа в Европу запланированы на уровне около 12 млрд кубометров.
Как сообщалось ранее, во вторник в Софии состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Булгартрансгаз), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также SOCAR.
Р.Ахмедов
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