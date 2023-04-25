Yapi Kredi Bank Azerbaijan увеличил в I квартале активы на 23%

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» увеличил в январе-марте 2023 года активы на 23% - до 485 млн 506,54 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 марта 2023 года равен 235 млн 241,54 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 34,5% - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 47 млн 647,32 тыс. манатов (рост на 5,2%), бизнес-кредиты – 161 млн 998,65 тыс. манатов (спад на 4,2%).
Обязательства банка оцениваются в 399 млн 142,57 тыс. манатов (рост на 27,6%).
Депозиты в банке равны 365 млн 728,65 тыс. манатов (рост на 28,3%), в том числе вклады населения – 85 млн 816,25 тыс. манатов (рост на 6,3%), вклады юридических лиц - 279 млн 912,39 тыс. манатов (спад на 1,1%).
Капитал банка составляет 86 млн 363,97 тыс. манатов (рост на 5,2%), уставный капитал – 55 млн 380,7 тыс. манатов (не изменился).
Банк завершил первый квартал 2023 года с чистой прибылью в 2 млн 161,49 тыс. манатов (рост в 5,4 раза по сравнению с январем-мартом 2022 года).
Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.
Х.Насирзаде
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