Турция с 1 мая вводит пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 130%

Турция, один из крупных покупателей российской пшеницы, с 1 мая этого года вводит импортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу. В российском Союзе экспортеров зерна не исключают ее отмены в новом сельхозгоду, который начнется 1 июля 2023 года.
Как сообщает официальный вестник Турции T.C. Resmi Gazete, ставка пошлины с 1 мая составит 130% вместо нынешних 0%. Эта мера направлена на защиту отечественных производителей в преддверии нового сезона.
Как сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, это решение турецких властей только на первый взгляд "выглядит страшно".
"Эта мера касается защиты внутреннего рынка, а турецкие импортеры закупают большие объемы для переработки и дальнейшего экспорта продукции с добавленной стоимостью, будь то мука, макаронные или кондитерские изделия, - сказал он. - Ставка пошлины на импорт исходного сырья для переработчиков не поменялась, при условии если они подтвердят дальнейший экспорт готовой продукции на сопоставимый объем".
По его словам, это может увеличить объем бумажной волокиты для оформления документов, но вряд ли отразится на производственной программе. "Мы ожидаем, что неразбериха уляжется за неделю-две, в течение которых поставки будут осуществляться по ранее заключенным контрактам. Не исключаем, что в новом сезоне (начнется 1 июля 2023 года - ИФ) Турция снова обнулит ввозные пошлины и для внутреннего рынка, исчерпав собственный потенциал", - сказал Зернин.
Глава союза отметил, что Турция является одним из ключевых импортеров российской пшеницы и других зерновых культур. С начала текущего сезона (с 1 июля 2022 года - ИФ) на ее рынок было поставлено 10 млн тонн зерна, из них 7,2 млн тонн пшеницы.
Алиев и Радев обсудили углубление сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией
ЦАМО опубликовал карту мест массовых захоронений азербайджанцев в Карабахе и Зангезуре
Азербайджанские артиллеристы отработали на учениях уничтожение целей условного противника
В Азербайджане за 24 часа зафиксировано 18 новых случаев заражения COVID-19
Причиной взрыва в пятиэтажном доме на юге Азербайджана стала утечка газа - прокуратура
В Азербайджане за 24 часа зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Премьер Грузии заявил о готовности к углублению сотрудничества с НАТО
Около половины сторонников демократов в США считают, что Байдену не нужно идти на второй срок
Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов из страны
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Access2Success-2: AccessBank запускает очередную программу для женщин-предпринимателей
Bakcell стала официальным партнером Гран-при Азербайджана Формулы-1
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС