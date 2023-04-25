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АПК 25.04.2023 17:03

Турция с 1 мая вводит пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 130%

Турция, один из крупных покупателей российской пшеницы, с 1 мая этого года вводит импортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу. В российском Союзе экспортеров зерна не исключают ее отмены в новом сельхозгоду, который начнется 1 июля 2023 года.

Как сообщает официальный вестник Турции T.C. Resmi Gazete, ставка пошлины с 1 мая составит 130% вместо нынешних 0%. Эта мера направлена на защиту отечественных производителей в преддверии нового сезона.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, это решение турецких властей только на первый взгляд "выглядит страшно".

"Эта мера касается защиты внутреннего рынка, а турецкие импортеры закупают большие объемы для переработки и дальнейшего экспорта продукции с добавленной стоимостью, будь то мука, макаронные или кондитерские изделия, - сказал он. - Ставка пошлины на импорт исходного сырья для переработчиков не поменялась, при условии если они подтвердят дальнейший экспорт готовой продукции на сопоставимый объем".

По его словам, это может увеличить объем бумажной волокиты для оформления документов, но вряд ли отразится на производственной программе. "Мы ожидаем, что неразбериха уляжется за неделю-две, в течение которых поставки будут осуществляться по ранее заключенным контрактам. Не исключаем, что в новом сезоне (начнется 1 июля 2023 года - ИФ) Турция снова обнулит ввозные пошлины и для внутреннего рынка, исчерпав собственный потенциал", - сказал Зернин.

Глава союза отметил, что Турция является одним из ключевых импортеров российской пшеницы и других зерновых культур. С начала текущего сезона (с 1 июля 2022 года - ИФ) на ее рынок было поставлено 10 млн тонн зерна, из них 7,2 млн тонн пшеницы.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЗЕРНО, ПОШЛИНЫ


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