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ТЭК 25.04.2023 17:59

Еврокомиссия начинает сбор заявок на участие компаний ЕС в совместных закупках газа

Европейская комиссия (ЕК) объявила во вторник первый сбор заявок от европейских компаний, желающих участвовать в совместных, на уровне ЕС, закупках природного газа.

"Это ключевая веха на пути подготовки ЕС к следующей зиме через координацию и своевременное пополнение газовых хранилищ при использовании своего коллективного рыночного веса для переговоров о выгодных ценах с международными поставщиками", - подчеркивается в пресс-релизе ЕК.

Для совместной закупки как трубопроводного газа, так и СПГ создан специальный механизм AggregateEU, который закрыт для российских и контролируемых Россией компаний, а также продавцов, предлагающих российский газ.

Все зарегистрированные компании должны до 2 мая подать свои заявки о спросе. Они будут объединены и выставлены на торги на мировом рынке. На данный момент зарегистрировались 76 компаний. Другие желающие - на подходе.

Как только механизм AggregateEU сопоставит коллективный европейский спрос с предложениями международных поставщиков газа, покупатели вступят в переговоры с поставщиками о контрактных условиях поставок. Еврокомиссия не будет играть роли в переговорах. Первые контракты ожидаются до лета. Дальнейшие тендеры будут проводиться регулярно, каждые два месяца в течение следующих 12 месяцев.

Страны ЕС обязались участвовать в агрегировании спроса как минимум на 15% объема своих национальных целевых хранилищ газа, что составляет около 13,5 млрд кубометров в год.

Агрегация спроса открыта как для потребителей газа, так и для компаний, продающих его, из всех стран ЕС и Энергетического сообщества (Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Косова, Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Украины). Украина, Молдова и Сербия уже выразили заинтересованность в участии.

Отвечая на вопрос об участии в платформе AggregateEU фирм из Венгрии или других стран ЕС, зависящих от российского трубопроводного газа, высокопоставленная чиновница ЕС дала понять, что данный механизм создан специально для снижения газовой зависимости от России. "Венгрия не полностью зависит от российских поставок и имеет возможности для диверсификации", - сказала она.

Государства ЕС должны заполнить свои газохранилища на 90% к 1 ноября 2023 года при уровне 57% на 24 апреля.

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Тэги: ЕС, ГАЗ, ЗАКУПКИ, ЗАЯВКИ


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