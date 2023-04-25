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Дальнее зарубежье 25.04.2023 16:39

Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов из страны

Власти Швеции объявили пять российских дипломатов "персона нон-грата", сообщил во вторник шведский министр иностранных дел Тобиас Биллстрём.

"Швеция высылает пять российских дипломатов", - заявил Биллстрём в интервью телеканалу SVT.

В свою очередь западные СМИ уточняют, что, по словам Биллстрёма, такое решение Стокгольм принял в связи с действиями этих дипломатов, которые "несовместимы с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".

МИД Швеции вызвал российского посла Виктора Татаринцева и проинформировал его о решении.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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