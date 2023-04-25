Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов из страны

Власти Швеции объявили пять российских дипломатов "персона нон-грата", сообщил во вторник шведский министр иностранных дел Тобиас Биллстрём.
"Швеция высылает пять российских дипломатов", - заявил Биллстрём в интервью телеканалу SVT.
В свою очередь западные СМИ уточняют, что, по словам Биллстрёма, такое решение Стокгольм принял в связи с действиями этих дипломатов, которые "несовместимы с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".
МИД Швеции вызвал российского посла Виктора Татаринцева и проинформировал его о решении.
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