Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов из страны

Власти Швеции объявили пять российских дипломатов "персона нон-грата", сообщил во вторник шведский министр иностранных дел Тобиас Биллстрём.

"Швеция высылает пять российских дипломатов", - заявил Биллстрём в интервью телеканалу SVT.

В свою очередь западные СМИ уточняют, что, по словам Биллстрёма, такое решение Стокгольм принял в связи с действиями этих дипломатов, которые "несовместимы с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".

МИД Швеции вызвал российского посла Виктора Татаринцева и проинформировал его о решении.