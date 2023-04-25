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Здравоохранение 25.04.2023 16:40

В Азербайджане за 24 часа зафиксировано 18 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 18 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 128, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 5 случаев.

За 24 часа случаев от COVID-19 скончались 4 человека (днем ранее -0).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 230 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 689 человек (+58 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 209 человек.

За сутки медики провели 913 тестов на коронавирус против 637 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 584 тыс. 235 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: ОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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