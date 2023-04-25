Нефть дешевеет, Brent - у $82,2 за баррель

Цены на нефть снижаются днем во вторник после роста по итогам двух предыдущих сессий на фоне укрепления доллара. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:17 во вторник составляет $82,18 баррель, что на $0,55 (0,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,51 (0,65%), до $78,25 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается в ходе торгов на 0,2%, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Рынок также опасается дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики центробанками, которое может негативно отразиться на росте мировой экономики и спросе на энергоресурсы, пишет Trading Economics.

Дополнительное давление на цены оказывает снижение рентабельности переработки на азиатских предприятиях. Аналитики связывают сокращение рентабельности в том числе с наращиванием производства на новых НПЗ на Ближнем Востоке.