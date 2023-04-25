Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8786 RUR   0.0209 GBR   2.1219 TRY   0.0876

Цена на нефть

24.04 $/bbl +/- WTI 78.76 +0.89 Brent 82.73 +1.07

Карабах 25.04.2023 17:10

ЦАМО опубликовал карту мест массовых захоронений азербайджанцев в Карабахе и Зангезуре

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) Азербайджана представил карту выявленных и предполагаемых мест массовых захоронений азербайджанцев в Карабахе и Восточном Зангезуре, прежде находившихся под армянской оккупацией.

На карту, которая была во вторник опубликована в микроблоге центра в твиттере, нанесены 18 предполагаемых и 6 выявленных мест массовых захоронений.

По данным Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, в результате армяно-азербайджанского конфликта в первой половине 90-ых годов без вести пропали 3 тыс. 890 граждан Азербайджана, включая 71 ребенка, 267 женщин и 326 пожилых людей. Армения отказывается предоставлять информацию Азербайджану о массовых захоронениях азербайджанцев времен первой карабахской войны.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ЗАНГЕЗУР, ЗАХОРОНЕНИЯ


Похожие новости


Капвложения в развитие Карабаха и В.Зангезура в 2022г составили около $2,4 млрд В Карабахе и Восточном Зангезуре в январе очищено от мин и боеприпасов около 1,5 тыс. га - ANAMA В Карабахе и Восточном Зангезуре построят три больничных комплекса модульного типа Алиев создал Службы восстановления, строительства и управления в Карабахе и В.Зангезуре Алиев анонсировал увеличение в 2022г финансирования для восстановления Карабаха и В.Зангезура МИД Азербайджана отреагировал на высказывания представительницы Госдепа США о Карабахе Работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура ведутся планомерно - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az