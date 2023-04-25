ЦАМО опубликовал карту мест массовых захоронений азербайджанцев в Карабахе и Зангезуре

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) Азербайджана представил карту выявленных и предполагаемых мест массовых захоронений азербайджанцев в Карабахе и Восточном Зангезуре, прежде находившихся под армянской оккупацией.
На карту, которая была во вторник опубликована в микроблоге центра в твиттере, нанесены 18 предполагаемых и 6 выявленных мест массовых захоронений.
По данным Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, в результате армяно-азербайджанского конфликта в первой половине 90-ых годов без вести пропали 3 тыс. 890 граждан Азербайджана, включая 71 ребенка, 267 женщин и 326 пожилых людей. Армения отказывается предоставлять информацию Азербайджану о массовых захоронениях азербайджанцев времен первой карабахской войны.
Р.Керимов
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