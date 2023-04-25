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Внешняя политика 25.04.2023 17:31

Алиев и Радев обсудили углубление сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией

Президенты Азербайджана и Болгарии Ильхам Алиев и Румен Радев во вторник провели встречу в Софии в формате тет-а-тет.

Президенты отметили, что отношения между Баку и Софией носят характер стратегического партнерства.

«Алиев и Радев обменялись мнениями по углублению сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в сферах политики, экономики, транспорта, энергетики и др.», - сообщается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, РАДЕВ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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