Алиев и Радев обсудили углубление сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией

Президенты Азербайджана и Болгарии Ильхам Алиев и Румен Радев во вторник провели встречу в Софии в формате тет-а-тет.
Президенты отметили, что отношения между Баку и Софией носят характер стратегического партнерства.
«Алиев и Радев обменялись мнениями по углублению сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в сферах политики, экономики, транспорта, энергетики и др.», - сообщается в информации на сайте азербайджанского лидера.
Р.Ахмедов
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