Алиев и Радев обсудили углубление сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией

Президенты Азербайджана и Болгарии Ильхам Алиев и Румен Радев во вторник провели встречу в Софии в формате тет-а-тет.

Президенты отметили, что отношения между Баку и Софией носят характер стратегического партнерства.

«Алиев и Радев обменялись мнениями по углублению сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в сферах политики, экономики, транспорта, энергетики и др.», - сообщается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Р.Ахмедов