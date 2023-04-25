AFB Bank сократил в I квартале кредитный портфель на 2,4%

Азербайджанский "AFB Bank" в январе-марте 2023 года увеличил активы на 2,9% - до 290 млн 487,05 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 31 марта равен 166 млн 831,41 тыс. манатов (спад на 2,4% по сравнению с показателем на 31 декабря 2022 года - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 19 млн 971,58 тыс. манатов (рост на 4,7%), бизнес-кредиты – 95 млн 811,63 тыс. манатов (спад на 5,8%), кредиты на недвижимость – 51 млн 48,2 тыс. манатов (рост на 1,9%).
Обязательства банка составляют 215 млн 345,05 тыс. манатов (рост на 8,3%). Депозиты в банке равны 127 млн 524,18 тыс. манатов (рост на 9,8%), в частности вклады физических лиц – 37 млн 87,15 тыс. манатов (рост на 24,4%).
Капитал банка равен 75 млн 142,01 тыс. манатов (спад на 10%), уставный капитал – 70 млн 393,455 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль AFB Bank по итогам деятельности в первом квартале 2023 года составила 2 млн 603,44 тыс. манатов (рост на 40,5%).
AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года. Акционерами банка являются три физических лица.
Х.Насирзаде
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