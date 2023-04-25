Около половины сторонников демократов в США считают, что Байдену не нужно идти на второй срок

Почти половина американских избирателей, поддерживающих Демократическую партию, считают, что президенту США Джо Байдену было бы лучше не участвовать в выборах 2024 года, свидетельствуют результаты опроса Ipsos.
Согласно его данным, 44% сторонников демократов выступают против того, чтобы Байден шел на второй срок.
Опрос также показал, что более 60% респондентов, которые зарегистрированы как избиратели, поддерживающие демократов, заявили, что 80-летний Байден "слишком стар" для того, чтобы занимать государственный пост.
Исследование также проводилось среди сторонников республиканцев, которые просили выразить мнение относительно участия экс-президента США Дональда Трампа в выборах 2024 года. 34% из них заявили, что Трампу не стоит участвовать в президентской гонке.
Опрос проводился 22-24 апреля. Он был завершен до того, как Байден во вторник официально объявил о решении переизбираться на новый срок. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.
Байден во вторник объявил, что собирается принять участие в президентских выборах 2024 года.
Байден - 46-й президент США с 20 января 2021 года. Это его первый срок на посту главы государства. В 2009 - 2017 годах он был 47-м вице-президентом США.
Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.
Экс-президент США Дональд Трамп на данный момент является ведущим претендентом на пост кандидата в президенты от республиканцев. Свои заявки также подали экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и предприниматель Вивек Рамасвами. Бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор Флориды Рон Десантис о планах баллотироваться в президенты пока не объявили.
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