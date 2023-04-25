Премьер Грузии заявил о готовности к углублению сотрудничества с НАТО

Грузия готова к дальнейшему углублению политического диалога и практического сотрудничества с НАТО во всех измерениях, заявил во вторник в Брюсселе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Мы благодарны членам Альянса за поддержку евроатлантического пути Грузии, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. (...) Мы готовы к дальнейшему углублению нашего политического диалога и практического сотрудничества с НАТО", - заявил Гарибашвили на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который транслировали в прямом эфире грузинские телеканалы.
Премьер отметил, что "евроатлантическая интеграция остается главным приоритетом внешней политики Грузии".
В свою очередь Столтенберг заявил, что Грузия "может рассчитывать как на политическую, так и на практическую техническую помощь НАТО".
Ранее во вторник Гарибашвили провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В своих соцсетях премьер назвал встречу плодотворной. "Мы продолжаем укреплять наши отношения", - написал он.
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