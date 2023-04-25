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ТЭК 25.04.2023 19:55

Сланцевые газодобытчики США недополучат $8 млрд на выплаты акционерам по итогам 2023г

Аналитики понизили годовой прогноз свободного денежного потока (FCF) американских компаний, добывающих сланцевый газ, на три четверти за четыре месяца, передает Bloomberg.

Консенсус-прогноз FCF шести компаний, включая EQT Corp., понизился на $8 млрд на фоне обвала цен в результате перенасыщения внутреннего рынка.

Избыток предложения сформировался после пожара на одном из ключевых экспортных объектов и снижения расходования газа в отопительных системах в условиях аномально теплой зимы. В апреле газ торгуется в районе $2,25 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU) против более чем $10 в августе прошлого года, максимального показателя за 14 лет.

Обвал цен заставляет компании отменять проекты бурения и отзывать буровые установки с месторождений, пишет агентство.

Большинству добытчиков для обеспечения "разумного" FCF необходима цена на газ не ниже $3 за 1 млн BTU, отмечает Роб Таммел из Tortoise. По его мнению, некоторые игроки могут сократить капитальные затраты, чтобы не снижать выплаты акционерам в рамках обратного выкупа акций и распределения дивидендов.

Более того, аналитики Citigroup Inc. прогнозируют вывод некоторыми компаниями из эксплуатации уже действующих скважин, что обычно происходит лишь на фоне природных катаклизмов.

При этом свободный денежный поток большинства американских газодобытчиков ожидается положительным в этом году, а в 2024 году повышение спроса со стороны зарубежных покупателей поддержит цены. "Не думаю, что цены ниже $3 на природный газ могут долго сохраняться", - подчеркнул Таммел.

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Тэги: США, ГАЗ, СЛАНЦЫ, FCF


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