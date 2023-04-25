SOCAR Trading получил лицензию на торговлю природным газом в Европе

Регулирующий орган Болгарии утвердил лицензию "SOCAR Trading" на торговлю природным газом в Европе, заявил президент Болгарии Румен Радев.

"Я хотел бы сообщить господину президенту Алиеву, что регулирующий орган Болгарии уже утвердил лицензию "SOCAR Trading" на торговлю природным газом в Европе. Господин президент я хочу поздравить Вас с этим событием и верю, что в будущем мы добьемся успеха. Потому что геополитическая ситуация требует, прежде всего, быть вместе и искать наилучшие решения", - сказал Радев во вторник в Софии.

Как сообщалось ранее, во вторник в Софии состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Булгартрансгаз), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также SOCAR в рамках инициативы "Кольцо солидарности" (STRING).

Б.Рустамбеков