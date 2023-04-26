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Финансы 26.04.2023 10:26

Microsoft в III финквартале увеличила чистую прибыль на 9%, лучше прогноза

Американская Microsoft Corp.в третьем квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 9%, выручку - на 7%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $18,299 млрд, или $2,45 в расчете на акцию, по сравнению с $16,728 млрд, или $2,22 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась до $52,857 млрд против $49,36 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель повысился на 10%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,24 на акцию при выручке в $51,02 млрд.

Совокупный доход облачных сервисов Microsoft в минувшем квартале вырос на 22% - до $28,5 млрд, сообщается в отчетности.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, поднялась на 16% и достигла $22,1 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 11% - до $17,5 млрд. В него входит также социальная сеть LinkedIn, доход которой вырос на 8%.

Выручка бизнеса More Personal Computing, в том числе включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface, опустилась на 9% и составила $13,3 млрд. Доходы от продажи лицензий на использование Windows упали на 28%, выручка от контента и сервисов для Xbox увеличилась на 3%.

В прошедшем квартале компания вернула акционерам $9,7 млрд за счет выкупа акций и выплаты дивидендов.

Котировки акций Microsoft на дополнительных торгах во вторник взлетели на 8,5% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 13,8% (до $2,1 трлн), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,6%.

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Тэги: США, MICROSOFT, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ


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