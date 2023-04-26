В Баку осудили открытие памятника «Немезиде» в Ереване

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана осудили открытие в Ереване памятника террористической операции "Немезида".

"Мы решительно осуждаем открытие 25 апреля этого года в столице Армении Ереване памятника, посвященного террористической операции "Немезис", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "установка этого памятника с разрешения и одобрения соответствующих государственных органов Армении, а также участие в церемонии открытия заместителя мэра Армении и других официальных лиц, являющихся членами правящей партии, является поощрением политики терроризма со стороны Армении и пропагандой террористических актов, совершенных ею на протяжении истории".

МИД отмечает, что "во время террористической операции "Немезис", нацеленной на Азербайджанскую Демократическую Республику и османских государственных деятелей, наряду с официальными лицами Османского государства, в 1920-1922 годах были убиты бывший премьер-министр Азербайджана Фатали-хан Хойский, бывший заместитель председателя парламента Азербайджана Гасан-бек Агаев, бывший министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд-хан Джаваншир, бывший премьер-министр Азербайджана Насиб-бек Юсифбейли".

"Всем известно, что ASALA ("Армянская секретная армия освобождения Армении" - ИФ) и другие армянские террористические организации, продвигавшиеся в Армении на уровне государственной политики, в 1970-1980-х годах совершили более 235 террористических актов в 22 странах мира, убив 24 турецких дипломата. С конца 1980-х годов Армения совершила против Азербайджана около 30 широкомасштабных террористических актов, в том числе взрывы метро и автобусах, гражданское население стало мишенью террористов", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что "в совершении Ходжалинского геноцида против азербайджанцев принимали непосредственное участие ASALA и ее ответвления -террористические группы "Арабо" и "Арамо".

"Героизация в Армении армянского террориста, члена ASALA Амбика Сасуняна, убившего турецкого дипломата Кемаля Арыкана, пропаганда нацизма в Армении является составной частью государственной политики, пропаганда генерала СС Гарегина Нжде и Драстамата Канаяна, известного по прозвищу "Дро", как "национальных героев", увековечивание их имен и пропаганда "нждеизма" ясно показывает истинную природу армянского режима", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В Баку полагают, что "государственная поддержка терроризма в Армении, используемая радикальными армянскими группами на протяжении всей истории, должна быть решительно осуждена международным сообществом, а политика терроризма должна быть прекращена Арменией для обеспечения мира и спокойствия в регионе".

"С армянским терроризмом, экстремизмом, агрессивным сепаратизмом и всеми формами, и проявлениями расовой дискриминации должна вестись однозначная решительная борьба, выходящая за рамки двойных стандартов", - считают в МИД Азербайджана.

"Такие шаги Армении серьезно ставят под сомнение "искренность" и "добрую волю" этой страны в отношении продолжающихся переговоров о нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Обращаем внимание, что путь к миру и примирению лежит не столько в прославлении преступлений и ошибок, сколько в их признании", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Р.Керимов