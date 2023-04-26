Строительство ТАПИ ведется ускоренными темпами - президент Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов призвал иностранных инвесторов принять участие в проекте строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Как заявил Бердымухамедов в своем обращении к участникам форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, который начал работу в среду в Дубае (ОАЭ), "сегодня прокладка этой транснациональной газовой магистрали продолжается ускоренными темпами, и здесь для представителей иностранного бизнеса имеются большие перспективы для сотрудничества".

Обращение опубликовано в среду в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан" и других центральных СМИ страны.

Президент в обращении обозначил приоритетные проекты в сфере туркменского ТЭК для зарубежных инвесторов.

"Ещё одним наиболее амбициозным проектом (помимо ТАПИ - ИФ) является Транскаспийский газопровод для экспорта туркменского "голубого" топлива в Европу", - сказал глава Туркмении.

Он также отметил, что нарастающими темпами продолжается поэтапное освоение гигантского газового месторождения Галкыныш (с запасами 27,4 трлн кубометров природного газа по оценке независимой британской компании Gafney, Cline & Associates). Бердымухамедов подчеркнул, что "в этом деле мы придаём особое значение зарубежным инвестициям".

"Одной из главных задач также выступает освоение за счёт иностранного капитала лицензированных блоков туркменского участка Каспия на основе соглашения о разделе продукции", - сказал президент.

Кроме того, внимание уделяется развитию переработки углеводородов.

Как сообщалось, газопровод ТАПИ мощностью 33 млрд кубометров газа в год пройдёт от туркменского месторождения Галкыныш через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии. Общая протяженность ТАПИ - 1814 км, из них 207 км - по территории Туркменистана, 774 км - Афганистана и 826 км - по территории Пакистана до границы Индией.

Строительство туркменского участка стартовало в декабре 2015 года. К настоящему времени оно практически завершено.

В феврале 2018 года состоялась закладка афганского участка газопровода. Ранее планировалось, что в августе 2021 года начнется практическое строительство. Однако смена власти в стране помешала реализации этих планов. В марте текущего года афганские власти заявили о готовности начать практическую работу по проекту.

Строительство пакистанского участка ТАПИ также несколько раз переносилось с 2019 на 2020 год и далее.

Проект ранее получил одобрение России, США и ряда других государств. О намерении участвовать в финансировании ТАПИ заявляли АБР, ЕБРР, ИБР, Саудовский фонд развития и другие структуры. По оценкам, общая стоимость проекта составит $8-10 млрд.

Туркменистан уже много лет обсуждает с Азербайджаном, Турцией, Грузией и ЕС возможность строительства Транскаспийского газопровода мощностью от 10 млрд до 30 млрд кубометров газа в год. Долгое время Москва и Тегеран были против его строительства. Однако в августе 2018 года в казахстанском Актау президенты России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Согласно документу, для прокладки трубопровода по морскому дну Каспия согласие всех каспийских стран не требуется, вопрос его строительства согласовывают только те государства, по участкам которых пройдет трубопровод. В случае Транскаспийского газопровода это Азербайджан и Туркменистан. ЕС включил Транскаспийский газопровод в список перспективных проектов.