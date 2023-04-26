Сотрудник Международного фонда Евразия Пресс получил травму при взрыве мины в Тертерском районе

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о ранении в среду одного человека в результате взрыва мины на территории Тертерского района (Карабахский экономический район).

"26 апреля в результате взрыва мины на неразминированной территории в направлении села Суговушан Тертерского района получил травму водитель Международного фонда Евразия Пресс Хазар Бабашов, 1990 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что в Тертерской районной прокуратуре ведется разбирательство по данному факту.

В Генпрокуратуре сообщили, что после Второй Карабахской войны 2020 года в Азербайджане при подрыве на минах, установленных армянской стороной, погиб 51 человек, 244 - пострадали.

Р.Керимов