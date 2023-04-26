Вклады населения в Premium Bank в I квартале сократились на 0,3%

Азербайджанский «Premium Bank» в январе-марте 2023 года увеличил активы на 1,3% - до 700,927 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 марта 2023 года составил 468,752 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 7,3% - ИФ). В том числе портфель по бизнес-кредитам в отчетный период вырос на 7,7% - до 429,139 млн манатов.
Обязательства банка на конец марта равны 523,64 млн манатов (рост на 2,7%).
Депозиты в банке составили 479,67 млн манатов (рост на 2,8%), в том числе вклады населения – 339,482 млн манатов (спад на 0,3%).
Капитал банка равен 177,288 млн манатов (спад на 2,9%), уставный капитал - 154,601 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам первого квартала 2023 года составила 3,506 млн манатов (рост в 2,5 раза по сравнению с январем-мартом 2022 года).
OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.
Х.Насирзаде
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