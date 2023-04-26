Bank of Baku сократил в I квартале прибыль на 3,5%

Азербайджанский "Bank of Baku" увеличил в первом квартале 2023 года активы на 5% - до 736 млн 129,8 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 31 марта 2023 года составил 583,589 млн манатов (рост на 1% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ). При этом портфель по потребительским кредитам равен 403,86 млн манатов (рост на 1,4%), бизнес-кредитам – 153,167 млн манатов (спад на 1%).

Обязательства банка равны 603 млн 627,86 тыс. манатов (рост на 4,4%). Депозиты в банке составляют 391 млн 277,8 тыс. манатов (рост на 7%), в том числе вклады населения – 365,136 млн манатов (рост на 10,6%).

Капитал банка на конец марта 2023 года равен 132 млн 501,96 тыс. манатов (рост на 7,8%), уставный капитал - 52,87 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-марте 2023 года составила 9 млн 538,6 тыс. манатов (спад на 3,5%).

Bank of Baku создан в 1994 году.

Х.Насирзаде