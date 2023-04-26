ЦБ Азербайджана в 2022г потерял почти $42 млн от управления валютными резервами

Убытки Центрального банка Азербайджана в 2022 году от управления валютными резервами составили $41,8 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Доходы от управления валютными резервами ЦБА в 2021 году составили $7,2 млн.
«За 2022 год валютные резервы ЦБА увеличились на $1,9 млрд или на 27% - до $9 млрд. При этом доходы от управления валютными резервами в минувшем году составили минус $41,8 млн, что было связано с неблагоприятной ситуацией на глобальных финансовых рынках», - отметили в банке.
В ЦБ подчеркнули, что доходность от управления валютными резервами банка в 2022 году составила минус 0,53%.
По данным банка, на конец отчетного года 87% валютных резервов ЦБ были размещены в долларах США (по итогам 2021 года – 82%), 4% - в евро (в 2021г – 7%), 1% - в фунтах стерлингов (в 2021г – 1%), 8% - в специальных правах заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ, в 2021г – 10%).
А.Азизов
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