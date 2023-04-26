Средний спрос на валютных аукционах ЦБ Азербайджана в 2022г составил $52,4 млн при предложении в $70 млн

Средний спрос на валютных аукционах, организованных Центральным банком Азербайджана в 2022 году, составил $52,4 млн, тогда как предложение - $70 млн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно годовому отчету ЦБ, в 2022 году было проведено 99 валютных аукциона, на 80% из которых предложение превысило спрос.

«Участие ЦБ на аукционах было связано с покупкой инвалюты и в 2022 году банк приобрел $2 млрд 48 млн», - подчеркивает Центробанк.

А.Азизов