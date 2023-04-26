Пашинян и Путин обсудили обстановку на Лачинской дороге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора в среду обстановку на Лачинской дороге, сообщает пресс-служба правительства Армении.
Как сообщалось ранее, Госпогранслужба Азербайджана 23 апреля сообщила об установке контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией на въезде на Лачинскую дорогу.
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