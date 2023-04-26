Си Цзиньпин и Зеленский впервые с февраля прошлого года поговорили по телефону

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. "Си Цзиньпин поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским", - написала она в твиттере. СМИ отмечают, что это первый разговор лидеров с февраля 2022 года.

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