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Дальнее зарубежье 26.04.2023 18:45

Си Цзиньпин и Зеленский впервые с февраля прошлого года поговорили по телефону

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Си Цзиньпин поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским", - написала она в твиттере.

СМИ отмечают, что это первый разговор лидеров с февраля 2022 года.

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Тэги: КИТАЙ, УКРАИНА, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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