США собираются произвести 80 ядерных боеголовок

США в текущем году произведут 80 ядерных боеголовки, следует из данных Национального управления по ядерной безопасности США.

"В рамках 2023-го финансового года предусматривается выполнение программы, включающей производство 80-ти плутониевых зарядов", - указывается в документе ведомства, отвечающего за создание и хранение американского ядерного оружия.

Отмечается, что по плану идут работы по продлению срока службы ядерных авиабомб B61-12, прежние версии которых, в частности, размещены в Европе, и модернизации ядерных боеголовок W88 для межконтинентальных баллистических ракет Trident II, которыми оснащены стратегические подлодки класса Ohio.

Кроме того, в рамках программы модернизации американских ядерных сил началось серийное производство ядерных боеголовок W80-4 для крылатых ракет и W87-1 для перспективных межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, которые придут на смену Minuteman III - единственных МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.