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Социум 26.04.2023 16:44

Ветераны войны 1941-1945гг в Азербайджане получат единовременную материальную помощь в размере почти $900

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с 78-ой годовщиной Победы распорядился об оказании единовременной материальной помощи участникам II мировой войны периода 1941-1945 годов, а также вдовам погибших, лицам, награжденным орденами и медалями.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, участникам войны будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1,5 тыс. манатов (около $882 по текущему курсу - ИФ).

Материальную помощь в размере 750 манатов ($441,2) получат вдовы погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии бойцов; лиц, награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период; работников специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны; лиц, награжденных соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период II мировой войны, а также участники блокады Ленинграда.

Распоряжением главы государства, для выдачи разовой материальной помощи из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2023 год будет выделено 2,9 млн манатов ($1,7 млн).

Министерству финансов поручено обеспечить перечисление данных средств на специальный счет Министерства труда и социальной защиты населения.

Министерству труда и социальной защиты, в свою очередь, поручено обеспечить доведение единовременной материальной помощи до соответствующих лиц.

Н.Аббасова

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Тэги: ВЕТЕРАНЫ, ПОМОЩЬ


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