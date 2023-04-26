В Азербайджане за 24 часа от COVID-19 умерли 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 71 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 199, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 18 случаев.

За 24 часа случаев от COVID-19 скончались 3 человека (днем ранее - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 233 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 762 человека (+73 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 204 человек.

За сутки медики провели 1585 тестов на коронавирус против 913 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 585 тыс. 820 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков