Спецпредставителем Китая по украинскому урегулированию станет экс-посол в РФ Ли Хуэй

Китай направит в Украину и в другие страны спецпредставителя, который займется вопросом политического урегулирования украинского кризиса, сообщила в среду представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китай отправит спецпредставителя китайского государства по делам Евразии в Украину в другие страны с целью проведения глубокого диалога со всеми сторонами по политическому решению украинского кризиса", - написала она в твиттере.
Должность спецпредставителя КНР по делам Евразии занимает бывший китайский посол в России Ли Хуэй.
По данным "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин сообщил об этом украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре ранее в среду. Это была первая беседа лидеров КНР и Украины с февраля 2022 года.
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