У Гейдара Алиева были все шансы стать генсеком СССР – депутат Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев считает, что СССР избежал распада в случае, если бы страну возглавил Гейдар Алиев.

«По моему большому убеждению, если бы Гейдар Алиев пришел к власти в СССР, а у него были для этого все шансы, то Советский Союз не распался бы», - сказал Журавлев на круглом столе «Гейдар Алиев: его роль в развитии СССР и России».

Журавлев отметил, что благодаря усилиям Гейдара Алиева в 1985 году было подписано постановление, позволяющее гражданам СССР брать кредиты по ставке в 2-3%.

Также с именем Гейдара Алиева, подчеркивает Журавлев, связаны технологические прорывы в СССР. В частности, он отметил, что в период, когда Алиев курировал сферу транспорта и связи, объем перевозок по железной дороге вдвое превышал объем перевозок в США.

«Я уверен, что если бы он (Алиев - ИФ) стал генеральным секретарем, то никакой крупнейшей геополитической катастрофы 20 века не было бы. (…) Мы бы жили в другом мире вообще, по мощности, по силе, примерно, как в Китае и даже лучше. Это (Гейдар Алиев – ИФ) выдающаяся личность, азербайджанский народ его ценит, ему не нужно было бороться за власть, ведь сам народ пришел к нему и попросил его возглавить страну. Почему? Потому что он умел управлять страной и знал, как это делать. Всегда в его мыслях было одно: стратегическое развитие Азербайджана и интересы страны», - подчеркнул Журавлев.

Журавлев также подчеркнул, что Гейдар Алиев обладал особым талантом ведения переговоров. «Он мог со всеми договориться, мог найти со всеми общий контакт, даже в самых сложнейших условиях. Мы всегда это видели и знали. Многие наверное знают, что он хотел стать архитектором в свое время. Надо отметить, что он им и стал: он построил огромную страну, великую страну и он занимался строительством стран, как Советского Союза, так и Азербайджана. Он любил цитировать великого Низами: "Пусть справедливость верх берет". Именно так живет современный Азербайджан и глава государства Ильхам Алиев, который продолжает дело Общенационального лидера", - добавил депутат Госдумы.

Х.Насирзаде