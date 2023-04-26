В Азербайджане планируют производить автобусы Ikarus

Группа компаний STP, являющая резидентом Сумгайытского химического промышленного парка, подписала Меморандум о взаимопонимании с венгерской İkarus.
Документ подписали генеральный директор STP Руслан Агабейли и гендиректор Ikarus Золтан Танко.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики, сотрудничество между компаниями будет осуществляться по нескольким направлениям.
В частности, организацию производства автобусов Ikarus в Азербайджане (первоначально – 100 единиц в год) с дальнейшим увеличением до 500 штук в год; организацию аналогичного производства в будущем в Карабахском экономическом районе, создание сервисного центра и другие направления.
Р.Ахмедов
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