ППП в начале Лачинской дороги обеспечит прозрачность и безопасность – глава МИД Азербайджана

Погранично-пропускной пункт (ППП) на границе Азербайджана и Армении в начале Лачинской дороги обеспечит прозрачность и безопасность ее использования, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава МИД Азербайджана в среду принял в Баку заместителя министра иностранных дел Литвы Мантаса Адоменаса.

«В ходе встречи Байрамов подчеркнул, что предпринимаемые шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сталкиваются с неконструктивной позицией Еревана и непрерывными провокациями», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана предоставил подробную информацию о том, что армянская сторона осуществляла незаконные действия на дороге Лачин-Ханкенди, и подчеркнул, что создание Азербайджаном 23 апреля 2023 года погранично-пропускного пункта на границе обеспечит прозрачность и безопасность.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня в контексте двухстороннего и многостороннего сотрудничества и текущая ситуация.

Байрамов подчеркнул наличие с Литвой на двухстороннем уровне эффективного сотрудничества в политической, экономической, торговой сферах, сфере энергетической безопасности, а также подчеркнул эффективной повестки сотрудничества в рамках Европейского Союза (ЕС) на многостороннем уровне.

Было отмечено, что развитию отношений способствовали успешные проекты, реализованные в рамках программы ЕС «Восточное партнерство».

В свою очередь, Адоменас выразил заинтересованность Литвы в развитии существующих отношений с Азербайджаном.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно вопросов, представляющих взаимный интерес.

Б.Рустамбеков