Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0209 GBR   2.1125 TRY   0.0875

Цена на нефть

25.04 $/bbl +/- WTI 77.07 -1.69 Brent 80.60 -1.94

ТЭК 26.04.2023 21:00

Росстат оценил производство СПГ в РФ в марте как максимальное за год

Производство сжиженного природного газа в России в марте 2023 года было максимальным за последние 12 месяцев, сообщил Росстат.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,9 млн т, что на 2,8% меньше, чем в марте 2022 года, но на 13,5% больше, чем в феврале 2023 года. За первые три месяца 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года на 7,2% и составило 8,0 млн т", - говорится в сводке ведомства.

Росстат округляет публикуемые данные до одного знака после запятой.

Большая часть СПГ в России выпускается на заводе "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF) в Арктике. Производство этого энергоресурса наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

В РФ крупнотоннажный СПГ также выпускают заводы "Сахалинской Энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), среднетоннажный завод "Газпрома" на компрессорной станции "Портовая", ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка, установки ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", ООО "НОВАТЭК - Челябинск" и другие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СПГ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Новак: ключевая задача - расширение российского экспорта СПГ Британия с 1 января 2023 отказывается от импорта российского СПГ - МИД Газпром зафрахтовал 2 газовоза у греческой Alpha Gas - Energy Integrity и Energy Intelligence Shell признал, что больше не участвует в "Балтийском СПГ", другие проекты с Газпромом - в силе Газпром: ЕС может почти полностью заместить газ из РФ СПГ, но не делает этого Shell заинтересована построить "Балтийский СПГ" не на 10, а на 13 млн тонн Аргументы Трампа по поставкам СПГ в Европу не работают - Путин Saudi Aramco в среду подпишет соглашение с российским СПГ-проектом Газпром начинает экспорт СПГ автотранспортом в Казахстан, снабдит университет в Астане Сечин просит либерализовать экспорт СПГ с шельфа, уверен: Газпром не пострадает

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az