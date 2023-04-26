Добыча газа в РФ в марте перешла к сезонному снижению

Производство газа в России перешло к снижению вслед за сезонным повышением температуры.

Добыча газа в марте составила 58,9 млрд куб. м после 55,3 млрд куб. м в феврале и 61 млрд куб. м в январе, сообщил Росстат. В пересчете на сутки в январе производство составляло 1968 млн куб. м, 1975 млн куб. м в феврале и 1900 млн куб. м в марте.

Используемая в отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа (газа естественного) (49,8 млрд куб. м) и газа нефтяного попутного (газ горючий природный нефтяных месторождений) (9,1 млрд куб. м).

В марте 2022 года добыча составила 68 млрд куб. м.

Нынешний март был самым тёплым за последние три года, а значит погодные условия не стимулировали потребление газа.

Средняя температура воздуха в целом по России в марте составила минус 0,5 градуса Цельсия, оказавшись выше прошлогодней (-4,8 градуса) более чем на 4 градуса, и на 2,5 градуса превысив климатическую норму (-3 градуса), сообщил "Системный оператор ЕЭС России".

С другой стороны - поддержку потреблению газа должна была оказать межтопливная конкуренция. Тепловые электростанции в марте увеличили выработку на 2,2%, компенсируя сокращение генерации атомных (на 12,9%) и гидроэлектростанций (на 9,7%).