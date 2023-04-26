Мир за счет территориальных компромиссов невозможен – Зеленский по итогам разговора с Си Цзиньпином

Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином.
«Провел телефонный разговор с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В ходе часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание было уделено путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины», - написал Зеленский в своем телеграмм-канале.
«Никто не хочет мира больше, чем украинский народ. Мы – на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Не может быть ни одного мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в 1991 году», - подчеркнул Зеленский.
По его словам, в ходе беседы обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства. «До полномасштабного российского вторжения Китай являлся торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс возвращению, сохранению и развитию этой динамики на всех уровнях», отметил президент.
Глава МИД Франции прибыла в Баку в рамках турне по Южному Кавказу
Замглавкома Сухопутных войск Ленцов назначен командующим российскими миротворцами в Карабахе
Китай в I квартале остался лидером в мировом судостроении
Объем перевозок грузов по МТК «Север-Юг» в 2023г вырастет на четверть
Иранская авиакомпания планирует создать в Дагестане авиационный хаб
Гостиницы в Азербайджане в I кв. увеличили доходы на 42,8%
У Гейдара Алиева были все шансы стать генсеком СССР – депутат Госдумы РФ
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank заработал более 4 миллионов манат в первом квартале
AccessBank объявил свои финансовые результаты за I квартал 2023 года
Банк Республика уверенно стартовал в новом году, продолжив положительную динамику!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС