Мир за счет территориальных компромиссов невозможен – Зеленский по итогам разговора с Си Цзиньпином

Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Провел телефонный разговор с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В ходе часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание было уделено путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины», - написал Зеленский в своем телеграмм-канале.

«Никто не хочет мира больше, чем украинский народ. Мы – на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Не может быть ни одного мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в 1991 году», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в ходе беседы обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства. «До полномасштабного российского вторжения Китай являлся торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс возвращению, сохранению и развитию этой динамики на всех уровнях», отметил президент.