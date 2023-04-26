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Дальнее зарубежье 26.04.2023 23:01

Кулеба: единственная цель весеннего контрнаступления – освобождение территории Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весной будет контрнаступление ВСУ, но не стал называть его конкретные сроки.

"Весной будет контрнаступление, но когда - не скажу. Мы готовимся. Единственная цель - освободить территорию Украины, мы освободим нашу территорию", - сказал Кулеба в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.

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Тэги: КУЛЕБА, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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