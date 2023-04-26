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Дальнее зарубежье 26.04.2023 22:55

Премьер Италии призвала поторопиться с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала европейские страны побыстрее запустить процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Associated Press.

"Самым разумным способом поблагодарить украинцев за то, что они делают, было бы ускорить их шансы стать частью европейских институтов. Нам нужно признать огромные усилия Киева, направленные на реформы и на то, чтобы стать ближе к целям, установленным Еврокомиссией", - сказала Мелони.

"Будущее Украины должно включать более широкие возможности интеграции с европейскими институтами", - отметила она.

В Риме в среду прошла конференция, посвященная вопросам восстановления Украины. По словам главы МИД Италии Антонио Таяни, в нем приняли участие более 1 тыс. компаний.

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Тэги: ИТАЛИЯ, УКРАИНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ


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