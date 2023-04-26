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Транспорт и связь 26.04.2023 23:36

Иранская авиакомпания планирует создать в Дагестане авиационный хаб

Иранская авиакомпания Pars Golden Sky (PGSC) планирует создать в Дагестане авиационный хаб, сообщается в телеграм-канале правительства республики.

Перспективы создания авиахаба обсуждались в ходе встречи председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с представителями авиакомпании в среду.

Иранская сторона предлагает создать в регионе предприятие по ремонту самолетов и организовать грузовой хаб.

"Реализация проекта позволит увеличить количество международных авиарейсов и направлений, доступных для пассажиров, грузовых рейсов, придаст дополнительный импульс развитию туризма, (позволит - ИФ) создать новые рабочие места, привлечь новые инвестиции в регион и организовать доступные грузовые авиаперевозки", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, удобство размещения данного объекта именно в Дагестане, с точки зрения иранской авиакомпании, заключается в территориальной близости. Компания готова предоставить сертифицированный персонал, оборудование и систему управления для создания данной ремонтно-эксплуатационной организации.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, АВИАЦИЯ, ХАБ


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