Гостиницы в Азербайджане в I кв. увеличили доходы на 42,8%

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в первом квартале 2023 года составили 85,2 млн манатов ($50,1 млн), что на 42,8% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом 55,5% доходов были получены за счет сдачи номеров, 28,9% - от услуг общепита, 6% - за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 9,6% - от других услуг.

В целом, в январе-марте туристы в Азербайджане совершили 549,2 тыс. ночевок в гостиницах (рост на 26,2%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку - 55,3%. В Гусаре - 9,6%, в Губе - 5%, в Габале - 4,6%, в Нафталане - 3,7%, в Нахчыванской Автономной Республике - 3,4%, в Шабране - 3,1%, в Лянкяране - 2,9%, в Мингячевире - 1,2%, в Исмаиллы - 1,1%, в Гяндже - 1,1%, в Шуше - 0,9%, в Шамахы - 0,9%, в Шеки - 0,7%, в Гахе - 0,6%, в других городах и районах - 5,9%.

При этом число ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составило 240 тыс., что составляет 43,7% от общего числа ночевок.

Согласно статданным, число ночевок иностранцев и лиц без гражданства в гостиницах увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 309,2 тыс. (56,3% от общего количества ночевок).

Из общего числа иностранных туристов 19,7% составляли граждане России - 19,3%, Турции - 9,5%, ОАЭ - 8,6%, Индии - 7,3%, Саудовской Аравии - 5,7%, Кувейта - 4,6%, Великобритании - 3,5%, Казахстана - 2,9%, Грузии - 2,8%, Пакистана - 2,6%, США - 2,3%, Израиля - 2,2%, Беларуси - 1,6%, Германии - 1,4%, Узбекистана - 1,4%, Катара - 1,2%, Ирана - 1,2%, Украины - 0,9%, Китая - 0,9%, Италии - 0,9%, Франции - 0,7%, Омана - 0,6%, Нидерландов - 0,5%, других стран - 17,4%.

Вместе с тем, иностранцы и лица без гражданства провели 80,1% ночевок в Баку, в Гусаре - 8,9%, в Нафталане - 3,5%, в Габале - 3,2%, в Губе - 1,8%, в Нахчыванской Автономной Республике - 0,4%, в Шабране - 0,3%, в других городах и регионах - 1,8%.

За отчетный период средний уровень загрузки отелей по республике составил 13,4% против 10,9% годом ранее, в том числе по Нафталану - 37%, Гусару - 30,3%, Шабрану - 29%, Бейлагану - 25,7%, Барде - 22,8%, Шуше - 20,2%, Баку - 19,9%, Губе - 19,6%, Сабирабаду - 18,6%, Нахчыванской Автономной Республике - 16,7%, Агджабеди - 15,3%, Лянкярану - 14,8%.

Как сообщалось ранее, доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2022 году составили 355,3 млн манатов ($209 млн), что в 1,7 раза выше показателя 2021 года.

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