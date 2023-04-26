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Дальнее зарубежье 26.04.2023 23:16

Байден считает, что низкий рейтинг поддержки не помешает ему переизбраться

Президент США Джо Байден предположил в среду, что вполне может добиться переизбрания, несмотря на то, что в настоящее время многие сограждане недовольны его работой.

"Все президенты оказываются примерно в таком же положении на этом этапе пребывания у власти", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о низких рейтингах. Байден отметил, что, судя по опросам, его поддерживают "42-46%".

"В итоге на выборах люди смогут сами дать оценку моей работе", - добавил он.

Объясняя, зачем он решил идти на второй срок, 80-летний Байден пояснил, что "мы живем в переломный момент. Ближайшие два, три, четыре года определят то, что будет происходить в ближайшие два, три, четыре десятилетия".

Поэтому, по словам президента, он хочет остаться у власти и "завершить начатую работу".

Кроме того, он отметил, что его наиболее вероятным соперником на выборах будет бывший президент Дональд Трамп. Байден назвал его опасным для США.

Ранее на этой неделе Байден официально объявил, что будет участвовать в выборах 2024 года.

21 апреля Associated Press опубликовало результаты опроса, согласно которому почти три четверти граждан США не хотят, чтобы Байден участвовал в выборах главы государства в 2024 году.

По данным опроса AP-NORC, 73% американцев не желают, чтобы Байден принимал участие в грядущих выборах. Только 26% поддерживают президента США.

В целом, согласно этому опросу, на данный момент 42% американцев одобряют деятельность Байдена на посту президента.

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Тэги: БАЙДЕН, ВЫБОРЫ


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