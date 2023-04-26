Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0209 GBR   2.1125 TRY   0.0875

Цена на нефть

25.04 $/bbl +/- WTI 77.07 -1.69 Brent 80.60 -1.94

Дальнее зарубежье 26.04.2023 23:54

Украина и Италия планируют совместное производство систем ПВО для защиты инфраструктуры от БПЛА

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Рим планируют совместное производство систем ПВО, которые защитят инфраструктуру от атаки вражеских дронов, сообщила пресс-служба правительственного портала.

«Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в сфере ВПК (военно-промышленный комплекс – ИФ-У). Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов», – сказал Шмыгаль в ходе посещения оборонного предприятия "Rheinmetall Italia S.p.A" в Италии.

Rheinmetall специализируется на производстве современных систем противовоздушной обороны. Среди его разработок – система ПВО малого радиуса действия "Skynex", которой интересуется Украина.

«Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей», – подчеркнул Шмигаль.

По его словам, пока такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ИТАЛИЯ, ПВО


Похожие новости


Премьер Италии призвала поторопиться с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС Италия передала Украине 20 самоходных артиллерийских установок Глава МИД Италии заявил, что союзники Киева никогда не обсуждали отправку войск на Украину Италия проведет конференцию по восстановлению Украины с участием представителей бизнеса Италия пока не обсуждает возможность передать Украине боевые самолеты Премьер Италии приехала в Киев Мелони на следующей неделе посетит с визитом Украину Глава МИД Италии считает возможным одновременно помогать Киеву и работать над урегулированием украинского конфликта Италия и Франция планируют отправить Украине ракеты для систем ПВО Италия считает мирное урегулирование своей конечной целью на Украине - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az