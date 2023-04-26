Украина и Италия планируют совместное производство систем ПВО для защиты инфраструктуры от БПЛА

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Рим планируют совместное производство систем ПВО, которые защитят инфраструктуру от атаки вражеских дронов, сообщила пресс-служба правительственного портала.

«Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в сфере ВПК (военно-промышленный комплекс – ИФ-У). Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов», – сказал Шмыгаль в ходе посещения оборонного предприятия "Rheinmetall Italia S.p.A" в Италии.

Rheinmetall специализируется на производстве современных систем противовоздушной обороны. Среди его разработок – система ПВО малого радиуса действия "Skynex", которой интересуется Украина.

«Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей», – подчеркнул Шмигаль.

По его словам, пока такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине.