Украина и Италия планируют совместное производство систем ПВО для защиты инфраструктуры от БПЛА

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Рим планируют совместное производство систем ПВО, которые защитят инфраструктуру от атаки вражеских дронов, сообщила пресс-служба правительственного портала.
«Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в сфере ВПК (военно-промышленный комплекс – ИФ-У). Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов», – сказал Шмыгаль в ходе посещения оборонного предприятия "Rheinmetall Italia S.p.A" в Италии.
Rheinmetall специализируется на производстве современных систем противовоздушной обороны. Среди его разработок – система ПВО малого радиуса действия "Skynex", которой интересуется Украина.
«Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей», – подчеркнул Шмигаль.
По его словам, пока такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине.
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