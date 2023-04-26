Эрдоган из-за проблем со здоровьем отменил запланированные на четверг предвыборные мероприятия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за проблем со здоровьем отменил предвыборные мероприятия, которые были запланированы на четверг, сообщают западные СМИ.

При этом, как пояснил замглавы Партии справедливости и развития Эркан Кандемир, Эрдоган решил принять участие по видеосвязи в запланированной на четверг торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую". Изначально планировалось, что турецкий президент приедет на АЭС.

Ранее сам Эрдоган сообщил, что в среду остается дома по рекомендации врачей. "Сегодня я отдохну дома, так как мне посоветовали это врачи", - написал он в своем твиттере.

Турецкие и иностранные СМИ сообщали, что во вторник вечером Эрдоган почувствовал себя плохо. Предположительно, речь шла об остром расстройстве пищеварения.