Эрдоган из-за проблем со здоровьем отменил запланированные на четверг предвыборные мероприятия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за проблем со здоровьем отменил предвыборные мероприятия, которые были запланированы на четверг, сообщают западные СМИ.
При этом, как пояснил замглавы Партии справедливости и развития Эркан Кандемир, Эрдоган решил принять участие по видеосвязи в запланированной на четверг торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую". Изначально планировалось, что турецкий президент приедет на АЭС.
Ранее сам Эрдоган сообщил, что в среду остается дома по рекомендации врачей. "Сегодня я отдохну дома, так как мне посоветовали это врачи", - написал он в своем твиттере.
Турецкие и иностранные СМИ сообщали, что во вторник вечером Эрдоган почувствовал себя плохо. Предположительно, речь шла об остром расстройстве пищеварения.
Глава МИД Франции прибыла в Баку в рамках турне по Южному Кавказу
Замглавкома Сухопутных войск Ленцов назначен командующим российскими миротворцами в Карабахе
Китай в I квартале остался лидером в мировом судостроении
Объем перевозок грузов по МТК «Север-Юг» в 2023г вырастет на четверть
Иранская авиакомпания планирует создать в Дагестане авиационный хаб
Гостиницы в Азербайджане в I кв. увеличили доходы на 42,8%
У Гейдара Алиева были все шансы стать генсеком СССР – депутат Госдумы РФ
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank заработал более 4 миллионов манат в первом квартале
AccessBank объявил свои финансовые результаты за I квартал 2023 года
Банк Республика уверенно стартовал в новом году, продолжив положительную динамику!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС