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Дальнее зарубежье 27.04.2023 11:04

Палата представителей США приняла законопроект о повышении лимита госдолга при сокращении госрасходов

Палата представителей США приняла выдвинутый республиканцами законопроект о повышении потолка госдолга с сокращением госрасходов, сообщает The Hill.

Как пишет газета, законопроект, получивший название "Закон об ограничении, сохранении и росте", был принят 217 голосами "за", "против" высказались 215 сенаторов.

Издание отмечает, что голосование состоялось через несколько часов после того, как лидеры республиканцев внесли в законопроект несколько правок.

Теперь ему предстоит пройти через верхнюю палату американского Конгресса, который контролируют демократы.

По мнению The Hill, "у законопроекта нет шансов на продвижение в сенате".

Однако, уточняется, что республиканцы палаты представителей "рассматривают эту меру как стартовое предложение на переговорах с президентом Байденом о повышении лимита заимствования".

В среду министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных последствиях, которые ждут американскую экономику в том случае, если Конгресс не решит проблему лимита госдолга.

Речь идет о повышении потолка госдолга с текущего уровня в $31,4 трлн. При этом Минфин уже летом может исчерпать возможности для оплаты счетов и обслуживания госдолга.

Йеллен считает, что Конгресс должен повысить потолок госдолга или вообще отказаться от лимита "без каких-либо условий".

Ранее в этом месяце спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявил, что любое повышение лимита госдолга должно сопровождаться сокращением расходов. Последний пункт не входит в планы Белого дома и демократов.

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