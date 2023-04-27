Прокуроры выступили против освобождения под залог обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона

Обвиняемый в утечке секретных военных документов Джек Тейшейра представляет угрозу национальной безопасности и не должен быть освобожден под залог, говорится в заявлении прокуроров, поданном поздно вечером в среду в Окружной суд штата Массачусетса.
"Если бы обвиняемый был освобожден, он смог бы продолжить распространять секретную информацию и создать неприемлемый риск того, что он покинет Соединенные Штаты и найдет убежище у иностранного противника, чтобы избежать действия закона США", - цитирует заявление Bloomberg.
Гособвинители отметили, что Тейшейра пытался замести следы, уничтожив компьютерное оборудование и предупредив партнера по онлайн-играм удалить сообщения и не разговаривать со следователями.
В связи с этим, считают они, существует высокий риск побега обвиняемого.
Кроме того, в судебных материалах подчеркивается, что утечки могут нанести "исключительно серьезный ущерб национальной безопасности" США.
6 апреля газета The New York Times написала, что секретные документы Пентагона, касающиеся украинской армии, попали в социальные сети. Позже газета сообщила, что 7 апреля в открытом доступе оказалась новая партия секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".
По итогам расследования, которое продолжалось около недели, ФБР задержали 21-летнего американского военнослужащего подразделения ВВС Национальной гвардии США Тейшейру.
Позднее ему предъявили обвинения в нелегальном хранении и передаче информации Пентагона о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии и хранении секретных документов. Максимальным наказанием по первому пункту обвинения является десять лет тюремного заключения, по второму - пять. Минюст США запросил, чтобы Тейшейра до начала судебного разбирательства оставался под стражей.
Окружной суд штата Массачусетса назначил на 27 апреля предварительные слушания по делу.
Президент Азербайджана принял главу МИД Франции
В Азербайджане проводят конкурс по подготовке концептуального предложения создания жилого квартала в Физули
Глава МИД Франции прибыла в Баку в рамках турне по Южному Кавказу
Банки в Азербайджане на валютном аукционе в четверг приобрели около $32 млн
Новак: дисконты цен российской нефти к Brent снижаются - порядка $26-27 за баррель
РФ к 2027г реконструирует ряд КПП на границе с Азербайджаном для увеличения грузоперевозок
Гостиницы в Азербайджане в I кв. увеличили доходы на 42,8%
У Гейдара Алиева были все шансы стать генсеком СССР – депутат Госдумы РФ
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank стал победителем в номинации «Лучшая стратегия удовлетворенности сотрудников»
Yelo Bank принял участие в "Неделе карьеры" АДА
В Бакинской высшей школе нефти были вручены сертификаты выпускникам программы “SABAH.academy”
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС