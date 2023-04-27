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Цена на нефть

26.04 $/bbl +/- WTI 74.30 -2.77 Brent 77.72 -2.88

ТЭК 27.04.2023 12:11

Новак: дисконты цен российской нефти к Brent снижаются - порядка $26-27 за баррель

Дисконты цен российской нефти к маркерному сорту Brent снижаются, на текущий день составляют порядка $26-27 за баррель, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сейчас дисконт фактически ниже, чем тот минимальный, который установлен в законе. Поэтому берется, наоборот, больше, чем та планка, которая установлена в законе. Сейчас дисконт по североморской нефти (Brent - ИФ) на Балтике $26-27 за баррель, а в законе дисконт стоит $34 за баррель в апреле (..), то есть налогооблагаемая база выше", - сказал вице-премьер РФ.

Он отметил, что в настоящее время налогообложение привязано к европейскому рынку, а российская нефть поступает сейчас и в другие регионы, где дисконты ниже, чем на Балтике, "но налоги брали так всегда".

Ранее были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в расчете НДПИ и обратного акциза на нефть с 1 апреля применяется цена нефти Brent, уменьшенная в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДИСКОНТ


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