В Гяндже отремонтируют дороги

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) города Гянджи отбирает компанию для капитального ремонта дорог.
Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера.
Стоимость участия в тендере – 2 тыс. манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 12:00 14 июня 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 16 июня в 12:00.
Телефон для справок: (+99455) 400 94 89, контактное лицо – Гусейнали Мехтизаде. E-mail: office@mktib.az.
Р.Керимов
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