В Гяндже отремонтируют дороги

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) города Гянджи отбирает компанию для капитального ремонта дорог. Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 2 тыс. манатов. Тендерные предложения компаний принимаются до 12:00 14 июня 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 16 июня в 12:00. Телефон для справок: (+99455) 400 94 89, контактное лицо – Гусейнали Мехтизаде. E-mail: office@mktib.az. Р.Керимов

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