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27.04.2023 10:57

В Гяндже отремонтируют дороги

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) города Гянджи отбирает компанию для капитального ремонта дорог.

Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 2 тыс. манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 12:00 14 июня 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 16 июня в 12:00.

Телефон для справок: (+99455) 400 94 89, контактное лицо – Гусейнали Мехтизаде. E-mail: office@mktib.az.

Р.Керимов

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Тэги: ГЯНДЖА, ДОРОГИ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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