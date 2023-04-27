Азербайджан и Россия обсуждают правила эксплуатации автомобильного моста и подъездных путей через реку Самур

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в среду в Москве провел встречу с министром транспорта России Виталием Савельевым.
«На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в транспортном секторе, в том числе автомобильном, авиационном и железнодорожном видах транспорта», - говорится в сообщении пресс-службы министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.
По данным ведомства, в ходе встречи состоялись обсуждения для согласования проекта договора «О порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» (РФ) – «Самур» (Азербайджан) через российско-азербайджанскую государственную границу.
«В ходе встречи также подчеркивалась важность увеличения числа авиарейсов и направлений», - говорится в информации.
Кроме этого, отмечено успешное сотрудничество двух стран в сфере железнодорожного транспорта, в том числе развития железнодорожной инфраструктуры в рамках транспортного коридора «Север-Юг».
«В прошлом году объем железнодорожных перевозок по транспортному коридору Север-Юг (через территорию Азербайджана – ИФ) составил 481 тыс. тонн. По итогам встречи выражена уверенность в дальнейшем развитии отношений двух стран в сфере транспорта», - подчеркивает ведомство.
Н.Аббасова
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