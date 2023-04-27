В Азербайджане проводят конкурс по подготовке концептуального предложения создания жилого квартала в Физули

Служба восстановления строительства и управления Карабахской экономической зоны при поддержке Госкомитета градостроительства и архитектуры объявило конкурс по подготовке концептуального предложения создания жилого квартала в городе Физули.
Претенденты должны представить портфолио выполнение аналогичных проектов и необходимые лицензии.
Предложения принимаются до 18.00 18 мая 2023 года и должны быть выслана на электронные адреса: a.babayeva@qbti.gov.az, office@arxkom.gov.az.
Б.Рустамбеков
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